Флаг России станет обязательным на автономерах до конца 2024 года

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Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным. Соответствующие изменения будут внесены в ГОСТ до конца этого года, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что с подобной инициативой обратился к нему один из его подписчиков. После этого Хинштейн передал предложение в ГУОБДД МВД России.

Ранее стало известно, что в России готовят ужесточение продажи автомасел и запчастей. Это связано с тем, что уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%.

Депутаты также направили в правительство России проект об увеличении штрафа в 40 раз, до 20 тысяч рублей, водителям за шум от автомобилей и мотоциклов в 96 децибел.