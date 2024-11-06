"Известия": правила торговли маслом и запчастями для авто ужесточат в России

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В России готовят ужесточение продажи автомасел и запчастей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на итоги круглого стола по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзора.

Так, по результатам слушаний в Минпромторг и правительство направили предложение подключить автопродукцию и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). При этом отсутствие информации о товаре в этой системе может служить основанием для запрета его продажи.

Отмечается, что уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%. В связи с этим предлагается автоматически блокировать контрафактную продукцию на кассах при продаже. Кроме того, на все виды техжидкостей и деталей для машин могут распространить обязательную маркировку.

Данные меры сенаторы хотят распространить на любые организации, занимающиеся подобные видом деятельности, в том числе маркетплейсы и мастерские по техобслуживанию автомобилей.

Ранее депутаты направили в правительство России проект об увеличении штрафа в 40 раз, до 20 тысяч рублей, водителям за шум от автомобилей и мотоциклов в 96 децибел.

В Госдуме также предложили ввести обязательную установку видеорегистраторов в салонах такси для обеспечения безопасности пассажиров и водителей.