"Известия": водители легковушек стали получать штрафы из-за поддельных номеров грузовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владельцам легковых автомобилей в России начали приходить большие штрафы до 600 тысяч рублей из-за мошеннической схемы водителей грузовиков. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что владельцы фур закрывают номера своих транспортных средств поддельными, которые могут совпадать с номерами легковых машин. Таким образом они пытаются избежать штрафов от Ространснадзора за превышение габаритов и перегруз. Дорожные камеры не способны соотнести марку автомобиля с регистрационным номером, а Ространснадзор и МВД не так пристально следят за весовыми пунктами.

Адвокат Александр Шумский пояснил, что номера, повторяющие регистрационные знаки других авто, некоторые водители грузовиков, как правило, используют на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК).

Коммерческий директор транспортной компании Михаил Коптев добавил, что в 2024 и 2025 годах таких случаев стало больше. По его словам, это связано с минимальной выгодой перевозок, которую водители пытаются повысить перевесом.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за намеренное обрызгивание пешеходов из луж. Если водитель специально направил машину в лужу, не обращая внимания на погодные и дорожные условия, то штраф может составить от 1 до 1,5 тысячи рублей.

В случае, когда владелец авто также сопровождал действие оскорблениями, жестами или насмешками, штраф может достигнуть 3 тысяч рублей.

