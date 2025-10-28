В ГД предложили отменять штрафы водителям за нарушения из-за ям на дорогах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменять штрафы водителям, нарушившим ПДД из-за ям на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев. По их мнению, принятие меры позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом, а также повысит доверие к системе дорожного контроля и судопроизводства.

Для государства внедрение такого механизма будет стимулом для более ответственного содержания дорог, поскольку число обращений по спорным нарушениям уменьшится, а дорожные камеры будут восприниматься как инструмент обеспечения безопасности, а не взыскания штрафов.

В настоящее время, уточнили парламентарии, многие автомобилисты получают штрафы за нарушения, которые в некоторых случаях были спровоцированы необходимостью объехать яму или разрушенный участок дороги. Такие случаи регистрируются во многих регионах страны, особенно зимой и весной, когда состояние дорог резко ухудшается, отметили депутаты.

Действующее законодательство не содержит нормы, которая позволяла бы автоматически учитывать наличие дорожного препятствия при вынесении постановления о нарушении.

Как указано в документе, сотрудники ГАИ в таких ситуациях формально констатируют нарушение и составляют протокол, предлагая водителю доказывать невиновность в суде. Автомобилистам приходится отдельно обжаловать постановления о штрафах, несмотря на объективную причину нарушения, связанную с дорожным покрытием.

Ранее Верховный суд РФ подтвердил законность наложения нескольких штрафов за превышение скорости, зафиксированное камерами, установленными недалеко друг от друга.

Основанием для разбирательства стала жалоба транспортной компании, которая получила 2 штрафа за превышение скорости с интервалом в 22 секунды. Судейская коллегия постановила, что в таких случаях под каждое нарушение составляются разные административные акты.