Минздрав РФ уточнил противопоказания к управлению авто

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В России не произошло масштабных изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем. Они были уточнены, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания были в списке давно.

"Перечень противопоказаний к управлению автотранспортом уточнен, приведен в соответствие с международной классификацией болезней десятого пересмотра. По сути изменений не произошло", – приводит слова Кузнецова РИА Новости.

При этом в старый перечень входили только слепота обоих глаз и ахроматопсия. Сейчас в списке появились приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и различные формы дальтонизма.

Также в перечень были внесены общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, это в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другие.

Кроме того, с 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, которые ужесточают требования к детским креслам. Как рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, теперь нельзя перевозить детей без автомобильного кресла или бустера.

Штраф для граждан составит 3 тысячи рублей, для юрлиц, в том числе такси, – 100 тысяч рублей.

