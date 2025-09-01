В Москве вступила в силу обязательная верификация для пользователей каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 сентября вступила в силу обязательная верификация для пользователей каршеринга в Москве.

Подтвердить свои данные можно через сервис Mos ID, для этого нужна полная учетная запись на портале mos.ru, а также номер телефона российского сотового оператора.

При этом гости столицы тоже должны проходить верификацию, если они хотят брать автомобили в аренду на территории Москвы.

В настоящий момент действует тестовый режим. Пользователи смогут совершить несколько поездок без верификации, при этом в приложении будут всплывать уведомления о необходимости подтвердить данные. Такие правила будут действовать до ноября 2025 года.

Если человек не подтвердит личность – доступ к аренде машин будет ограничен до того момента, пока он не пройдет верификацию.

Такие изменения сделаны в целях увеличения безопасности. Правоохранительным органам нововведения дадут возможность быстрее устанавливать личность водителя в случае аварий, а сервисы смогут ограничивать доступ пользователям, которые часто нарушают ПДД.

Ранее стало известно, что москвичи совершили 360 миллионов поездок на каршеринге с момента создания сервиса. Сегодня парк столичного каршеринга является самым крупным в мире. В него входят более 40 тысяч машин.