"Известия": таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок

Фото: 123RF/uatp2

Таксопарки в России готовятся массово распродавать подержанные иномарки. Их доля в парках перевозчиков на сегодняшний день превышает 80% – весь этот объем окажется на рынке с марта 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей отрасли.

Причиной такого решения стали требования законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках ФЗ-580. Согласно этим мерам, перевозчики с марта 2026 года не смогут перерегистрировать в реестре транспорта иномарки, которые уже используются в таксопарках. Без такой перерегистрации нельзя сдавать машины в аренду водителям со статусом индивидуальных предпринимателей (ИП).

Эксперты отмечают, что под запрет переоформления подпадут и лизинговые иномарки, уже работающие в таксопарках.

С 2023 года компании активно закупали зарубежные авто в лизинг сроком на 3–4 года. У некоторых из таксопарков число таких машин приближается к 80%. Таким образом, в 2026–2027 годах подойдет время их выкупа у лизинговых компаний и переоформления в собственность.

По словам специалистов, зарегистрировать автомобили в собственность будет возможно, однако работать на них в такси уже не получится, поскольку у них недостаточная локализация. В связи с этим машины придется продать на вторичном рынке.

В мае Госдума приняла закон о локализации такси в России. В соответствии с ним с 1 марта 2026 года в этой сфере должны будут использоваться только отечественные автомобили. Машины должны производить российские компании, обладающие высокой степенью локализации элементов. Последний параметр будут оценивать по балльной системе.

В России также могут обязать таксистов проходить обязательные медицинский и технический осмотры под камеру. Такие поправки депутаты ГД хотят внести в закон о техосмотре и безопасности дорожного движения.