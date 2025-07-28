В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси до конца 2025 года

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Мигрантам запрещено работать в такси в Санкт-Петербурге до конца 2025 года, заявили в пресс-службе администрации губернатора города.

Решение принято в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

В администрации отметили, что это решение должно повысить качество и безопасность такси, создать дополнительные возможности для трудоустройства российских граждан.

До конца текущего года специалисты оценят социально-экономическое влияние запрета на жизнь Санкт-Петербурга и примут решение о необходимости продления меры на 2026 год.

Власти города предоставили работодателям 3 месяца для того, чтобы уволить сотрудников и нанять новых водителей. Соответствующее постановление вступит в силу через 10 дней.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что МВД стоит обратить внимание на работу Минтруда с мигрантами. Он прокомментировал список профессий с правительственной квотой, по которому в России предлагается приглашать иностранцев без теста на знание русского языка.

Володин привел в пример социальных работников. И заявил, что специалисты обязаны знать русский язык, так как работают непосредственно с людьми.