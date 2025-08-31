Депутат Буцкая: штрафы за "заменители" детских кресел вступят в силу с сентября

Фото: depositphotos/Paha_L

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в ПДД, которые ужесточают требования к детским креслам. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Нельзя больше будет перевозить детей в автомобилях без автомобильного кресла или бустера. Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле", – цитирует депутата ТАСС.

Штраф для граждан составит 3 тысячи рублей, для юрлиц, в том числе такси, – 100 тысяч рублей.

Буцкая отметила, что неправильно выбранные устройства могут представлять угрозу жизни ребенка не только в момент аварии, но даже при резком торможении. К примеру, тканевые фиксаторы зачастую не выдерживают нагрузки, и ремень безопасности, сместившись к шее ребенка, начинает его душить.

Помимо этого, при использовании подобных лямок сила удара приходится именно на область живота. Это, по словам депутата, может привести к повреждениям внутренних органов и внутреннему кровотечению, которое не всегда возможно вовремя заметить.

Российское правительство в июле утвердило изменения в ПДД, ужесточив требования к детским автокреслам и запретив их несертифицированные альтернативы.

В частности, в ПДД ввели понятие детской удерживающей системы – это конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Уточнялось, что таковыми устройствами не считаются лямки, адаптеры, гибкие элементы с пряжками, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и прочие аналогичные предметы.

Все требования к удерживающим устройствам были установлены техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.