МВД опровергло предложение о запрете заглушек для ремней безопасности

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

МВД России не выходило с инициативой об обязательном применении специальной расцветки для ремня безопасности, а также запрете использования и продажи заглушек для него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД).

Там пояснили, что обозначенные экспертами ведомства идеи выдвинули в рамках научной дискуссии. В настоящее время МВД не предлагало внести изменения в законодательство в части использования ремней безопасности.

В прошлом году была проведена научно-исследовательская работа по теме "Использование ремней безопасности как фактор повышения правосознания участников дорожного движения", в рамках которой для решения проблемы неиспользования ремней были предложены разные методы и способы воздействия на водителей. Их сформировали в том числе по результатам соцопроса, экспертного мнения и анализа зарубежного опыта, уточнили в НЦ БДД.

Как рассказали в центре, предложение дополнительно визуализировать использование ремней безопасности направлено на исключение случаев необоснованного привлечения водителей к ответственности, когда на фотографии использование ремня не определяется, в то время как в реальности человек был пристегнут.

Там добавили, что основными задачами научных исследований являются выявление причин аварий, разработка мер по их предупреждению, изучение иностранного опыта и формирование новых подходов к обеспечению безопасности движения на дорогах.

Ранее СМИ распространили информацию, что МВД предложило запретить заглушки для ремня безопасности и законодательно закрепить применение специальной расцветки для него. Это объяснялось тем, что меры, несмотря на рост нарушений, являются латентными. Одна из причин – недостаточная эффективность выявления непристегнутых пассажиров и водителей.