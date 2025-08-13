В России могут ввести штрафы до 15 тыс руб за "иранскую тонировку"

Фото: depositphotos/aaalll

В России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку", то есть съемные шторки для автомобилей. С таким предложением Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД, заявил в беседе с ТАСС вице-президент организации Антон Шапарин.

Он обратил внимание, что число людей, нарушающих установленные нормы, растет с каждым годом. Если раньше среди водителей были распространены гардины, напоминающие домашние шторы, то теперь в автомобилях можно встретить выдвижные пленки.

"Понятно совершенно, что сотрудники Госавтоинспекции с этим ничего не делают, потому что такие машины множатся как грибы после дождя", – подчеркнул Шапарин.

В связи с этим НАС призвал усилить стимулирующие меры, увеличить размер штрафа до 15 тысяч рублей и уточнить формулировки названий тонировки. Последнее поможет исключить возможность применения подобных устройств.

Вице-президент союза уверен, что тонировки негативно влияют на безопасность дорожного движения, поскольку снижают видимость и мешают автомобилистам замечать самокатчиков и пешеходов. Особенно эта проблема проявляется в темное время суток.

Также в ряду проблем использования "иранской тонировки" Шапарин назвал угрозу преступности и терроризма.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести законопроект об отмене административной ответственности и штрафов за тонированные стекла на транспорте. Авторы проекта отметили, что тонировка является международной практикой, способствующей снижению ослепления водителя ярким светом фар других автомобилей в ночное время или бликами от солнца.