МВД предложило запретить заглушки для ремня безопасности

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

МВД России предлагает запретить заглушки для ремня безопасности, а также законодательно закрепить применение специальной расцветки для ремня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения.

В ведомстве также выступили с предложением закрепить в регламенте использование датчиков длины вытянутой лямки, визуального информирования и постоянного звукового сигнала о непристегнутом ремне безопасности.

МВД отметило, что меры обусловлены тем, что несмотря на рост нарушений, связанных с применением ремней безопасности, они являются латентными. Одна из причин этого заключается в недостаточной эффективности выявления непристегнутых пассажиров и водителей. Так как большинство ремней безопасности черного цвета, они становятся практически незаметными на темной одежде.

Помимо этого, затруднить определение нарушения могут складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и прочие оптические искажения. Поэтому в МВД предложили применять контрастную расцветку ремней безопасности, к примеру, черно-белую со световозвращающими элементами. В таком случае фотовидефиксация сможет определять ремни почти при любых условиях, как и сотрудники полиции.

В свою очередь, увеличение числа комплексов фотовидеофиксации, способных распознавать непристегнутый ремень безопасности, позволит выявлять большее количество таких нарушений, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируется внести законопроект об отмене административной ответственности и штрафов за тонированные стекла на транспорте. По словам авторов проекта, тонировка является международной практикой, способствующей снижению ослепления водителя ярким светом фар других автомобилей в ночное время или бликами от солнца.

В июле правительство утвердило изменения в ПДД, ужесточив требования к детским автокреслам и запретив их несертифицированные альтернативы. Все требования к удерживающим устройствам были установлены техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.