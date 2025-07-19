19 июля, 05:17Транспорт
Власти РФ ужесточили требования к детским автокреслам
Фото: 123RF/tomsickova
Российское правительство утвердило изменения в ПДД, ужесточив требования к детским автокреслам и запретив их несертифицированные альтернативы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабмина, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В ПДД вводится понятие детской удерживающей системы – это конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. При этом сразу уточняется, что таковыми устройствами не считаются лямки, адаптеры, гибкие элементы с пряжками, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и прочие аналогичные предметы.
Отмечается, что все требования к удерживающим устройствам были установлены техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
В постановлении также выражается озабоченность ситуацией с сертификацией адаптеров: некоторые производители каким-то образом находят способы получить на них документы, благодаря чему они считаются полноценными автокреслами. В связи с этим создаются лазейки для водителей, которые избегают штрафов, используя такие устройства вместо сертифицированных систем.
В феврале в России ужесточили контроль за продажей треугольных ремней для детей. Продавцов соответствующих товаров начали штрафовать и привлекать к административной ответственности.
В Госдуму также внесли законопроект, предлагающий эвакуировать автомобили за нарушение требований к перевозке детей. Изменения предлагается внести в статью 27.13 ("Задержание транспортного средства") КоАП РФ.
В России начали штрафовать продавцов треугольных авторемней для детей