В ГД внесли проект об эвакуации автомобилей за перевозку детей без автокресел

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат от партии "Справедливая Россия – За правду" Юрий Григорьев внес в Госдуму законопроект, предлагающий эвакуировать автомобили за нарушение требований к перевозке детей. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 27.13 ("Задержание транспортного средства") КоАП РФ. Согласно правилам ПДД, дети до семи лет должны перемещаться на автомобиле исключительно в автокресле, а с 7 до 11 лет – в автокресле или быть пристегнутыми ремнями безопасности.

"После привлечения к ответственности водитель продолжает движение и, соответственно, снова нарушает правила перевозки детей", – следует из пояснительной записки.

По мнению депутата, такая мера позволит пресечь возможность продолжения движения автомобиля.

Ранее правительство России поручило Минпромторгу повысить требования к автомобильным креслам и детским удерживающим устройствам. Необходимость в кабмине объяснили ростом числа аварий с участием детей.



Кабмин РФ планирует ужесточить требования к детским удерживающим устройствам