Юрист Кудерко: в автомобиле запрещено перевозить взрывчатые вещества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В автомобиле запрещается перевозить взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, напомнила юрист Елена Кудерко в беседе с "Прайм".

По словам эксперта, в легковую машину нельзя брать баллоны с газом, химикаты и недозволенные книги. Об этом говорится в законе "О транспортной безопасности".

При этом есть предметы, которые допускаются к перевозке, но с оговоркой: например, крупногабаритная бытовая техника – только если она надежно закреплена внутри салона, а животные – при обеспечении безопасности движения и санитарных норм, добавила Кудерко.

Она также предупредила, что нарушителей могут привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной.

Ранее Кудерко рассказала о новых правилах государственной регистрации автомобилей, вступивших в силу с 1 марта. Одним из ключевых изменений стала отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Еще одно новшество – гражданам разрешили снимать с учета автомобили, находящиеся в угоне.

