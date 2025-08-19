В Госдуме предложили сделать парковки возле школ бесплатными 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России предложили сделать бесплатными парковки возле школ 1 сентября. С соответствующим предложением к министру транспорта Андрею Никитину обратились депутаты Госдумы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

Как отмечают парламентарии, сейчас правила предоставления бесплатной парковки в выходные и праздничные дни различаются в зависимости от региона, что вызывает неравенство и несправедливость.

"Реализация данной инициативы станет важной мерой поддержки семей с детьми и будет способствовать укреплению семейных ценностей в обществе", – считают авторы проекта.

Кроме того, платные парковки могут стоить дорого.

В свою очередь, независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов рассказал о подготовке детей к новому учебному году. По его словам, скидочные предложения и акции на школьные товары являются манипуляцией.

"Сначала задирается цена, потом цена опускается на какой-то краткосрочный период, который именуется скидками. Создается ощущение какой-то выгоды. Но по большому счету всегда алчные ретейлеры используют эмоциональный фон", – сказал эксперт в беседе с радио КП.

Он добавил, что для экономии нужно закупать все необходимое в несезон, задолго до начала учебного года. Например, канцелярские товары можно покупать весной.

С 1 сентября в российских школах сократится количество контрольных работ и появятся новые учебные курсы. Проверочные задания будут занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету. В пилотном режиме в некоторых учреждениях появится оценка за поведение.

