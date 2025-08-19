Форма поиска по сайту

19 августа, 10:46

Общество

Апробация "Разговоров о важном" начнется в детсадах с 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Апробация занятий "Разговоры о важном" в детских садах начнется с 1 сентября в 22 российских регионах, сообщается на сайте Минпросвещения.

Воспитатели примут участие в методических семинарах, после чего начнут работать с материалами, подготовленными Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Для проведения тестирования выбраны субъекты страны, которые активно развивают инновационные подходы в дошкольном воспитании. Среди них – Москва, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

Всего в проекте поучаствуют 100 детсадов. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа. Их главная цель – развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.

Ранее Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с 1-го по 9-й класс. Согласно документу, с 1 сентября норма в первом классе составит 620–653 часа. Затем она будет постепенно увеличиться. В восьмом и девятом классе она окажется в пределах от 1 122 до 1 224 часов.

Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детей с 5 лет

