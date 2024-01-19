19 января, 14:43Общество
В ГД предложили включить в обязательные внеурочные занятия материалы по семейной истории
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" материалы, помогающие в изучении семейной истории. Соответствующее предложение она направила на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
"Прошу включить в "Разговоры о важном" материалы, которые помогут изучить семейную историю", – привела она текст обращения в своем телеграм-канале.
Депутат аргументировала, что в Год семьи особенно важно погрузить подрастающее поколение в изучение истории своих предков. Это, по ее мнению, позволит укрепить связь между поколениями.
Ранее в российские школы начал поступать новый учебник истории. Он прошел правки в разделе о репрессированных народах. Неточности были замечены в разных учебниках, особенно в выпущенных в 1990-х годах, сообщил тогда Кравцов.
Арабский язык может стать предметом по выбору на ЕГЭ
Читайте также