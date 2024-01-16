Эстония планирует полностью прекратить финансирование образования на русском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эстонский кабмин планирует полностью прекратить финансирование образования на русском языке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра страны Каю Каллас.

"В конституции записано: государственный язык Эстонии является эстонским и каждый имеет право обучаться на эстонском языке <...> Правительство намерено <...> перейти на единое эстоноязычное образование", – отметила она.

Премьер подчеркнула, объясняя в парламенте действия при переходе на полностью эстонскую школу, что правительство не собирается заниматься "русификацией эстонских детей".

Главная цель перехода на единый эстонский формат обучения состоит в том, чтобы число эстоноговорящих людей только увеличивалось, а все жители страны находились в едином информационном пространстве и овладевали языком, уточнила политик.

"Чтобы у нас не было двух разных систем, и именно над этим мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна, что это нужно было сделать очень-очень давно", – уверена Каллас.

В конце 2022 года президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон, который подразумевал переход русских школ на эстонский язык. Переход должен произойти не позднее 2032–2033 учебного года. На данный момент в стране живет 25% русскоязычных жителей, и их дети пока могут учиться до 9-го класса на родном языке в школах нацменьшинств.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков сообщил, что на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок оказались несколько тысяч россиян. Он подчеркнул, что дела с соблюдением прав российских граждан, которые проживают в Латвии, обстоят крайне остро.

Миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования поправок к миграционному закону страны. До этого сообщалось, что власти Латвии могут депортировать 1 213 россиян.

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