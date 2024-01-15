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15 января, 15:12

Общество

Глава Минпросвещения заявил, что вторая смена осталась только в 15% школ в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вторая смена есть только в 15% российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным.

Между тем третья смена была полностью ликвидирована в российской системе образования. По словам Кравцова, этого удалось добиться благодаря строительству новых школ.

"На сегодняшний день порядка 15% – вторая смена", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава министерства добавил, что каждый год в стране капитально ремонтируют около 1,5 тысячи школ. До конца 2024 года в РФ планируют оснастить новым оборудованием 1,3 тысячи общеобразовательных заведений.

Ранее стало известно, что с 2025 года в России планируют запустить программу по капитальному ремонту зданий детских садов и колледжей. Запуск программы возьмет на себя министерство под кураторством "Единой России".

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