В Москве построили 53 школы и детских сада в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года в Москве построили 19 школ и 34 детских сада. Их возводят за счет средств бюджета и инвесторов города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Комплексный подход к развитию городских районов подразумевает создание максимально комфортных условий для жизни, отдыха и работы. Поэтому строительству объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений, уделяется большое внимание", – объяснил он.

Заммэра отметил, что возведение образовательных учреждений стало одной из важных составляющих развития столицы. До конца года планируется построить 7 школ, план по вводу в эксплуатацию детских садов оказался уже перевыполнен, указал Бочкарев.

В освою очередь, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что важный показатель качества района состоит в возможности развития подрастающего поколения. В рамках исследования 82% горожан обратили внимание на значимость расположения объектов в шаговой доступности от дома, сказал эксперт.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в каждой московской школе теперь есть доступ к единой безопасной сети Wi-Fi study.mos. Кроме того, весь преподавательский состав обеспечен ноутбуками.

До этого в районе Южное Бутово открыли новую школу на 625 учеников. Четырехэтажное здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров вошло в состав школы № 1354 "Вектор" на Старокрымской улице.

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