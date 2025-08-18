Минпросвещения РФ опубликовало график школьных каникул

Фото: 123RF/nadezhda1906

Министерство просвещения России рекомендовало школам с системой обучения по четвертям соблюдать предложенный ведомством график каникул. Информация опубликована в телеграм-канале Минпросвещения.

График предполагает, что школьные каникулы должны проводиться:



с 25 октября по 2 ноября 2025 года, с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября;

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Глава ведомства Сергей Кравцов также напомнил, что новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая 2026 года, а срок каникул на протяжении этого времени должен составлять не менее семи дней.

Ранее Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку с 1-го по 9-й класс. Количество учебных часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов. В первом полугодии число учебных периодов не должно превысить восемь недель, во втором – не более 10 недель для 1-х классов и не более 11 для 2–9-х классов.

