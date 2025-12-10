MWM: ВВС Украины потеряли в бою незаменимый истребитель Су-27

Фото: 123RF/attila445

Сбитый российскими военными истребитель Су-27 был незаменимым для военно-воздушных сил (ВВС) Украины, сообщает News.ru со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.

Журналисты пояснили, что этот самолет был одним из наиболее боеспособных в вооружении страны.

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель 9 декабря. Кроме того, за сутки ВС РФ поразили военное предприятие Украины, объекты энергетической инфраструктуры, а также цех сборки и места хранения БПЛА.

Ранее Владимир Путин сообщал, что ВСУ в октябре потеряли 47 тысяч человек. Он отметил, что основная проблема противника – растущий разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых Украина может направить в бой.