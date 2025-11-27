Форма поиска по сайту

27 ноября, 16:59

Политика

Путин заявил об окружении Красноармейска и Димитрова

Фото: mil.ru

Владимир Путин, говоря про зону ответственности российской группировки войск "Центр", заявил об окружении Красноармейска и Димитрова.

"Там основные мероприятия проходят на красноармейском направлении и вокруг города Димитрова", – уточнил президент по итогам визита в Киргизию.

Российский лидер рассказал, что примерно 70% территорий Красноармейска контролируют российские военнослужащие. Он также указал на начало сворачивания фронта на отдельных участках. По его словам, в этом случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять боеспособность.

"Они (ВСУ. – Прим. ред.) потеряют наиболее боеспособные части, как это сейчас происходит в районе Красноармейска", – отметил Путин.

Кроме того, глава государства высказался о ситуации на харьковском направлении, заявив, что на данном участке российская группировка войск "Север" практически полностью взяла под контроль Волчанск.

Вместе с тем в Северске, который расположен в ДНР, Вооруженные силы РФ заняли 1,7 тысячи зданий из 8 тысяч. В настоящее время в этом городе ведутся активные бои. Президент уточнил, что российские военные идут к этому населенному пункту с восточной, южной и северной частей.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что положение украинских группировок, которые были окружены в Красноармейске, ухудшается. Вооруженные силы Украины (ВСУ) непрерывно несут потери. Некоторые военнослужащие Киева начали сдаваться в плен.

В частности, один из бойцов ВСУ заявил, что украинцы пытались организовать оборону, но позже поняли, что сопротивление не имеет смысла. Российская армия уже разрезала группировку украинских войск в Красноармейске и Димитрове.

ВС РФ уничтожила в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в Красноармейске

