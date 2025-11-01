Окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные из числа окруженных в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР) начали сдаваться в плен. Минобороны России предоставило показания пленных.

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Кревенко заявил, что украинцы около города пытались организовать оборону.

"Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться”, – сказал он и добавил, что не было смысла сопротивляться.

Ранее российские военные не позволили высадиться вертолетному десанту Главного управления разведки (ГУР) Украины в районе Красноармейска. Всего было 11 человек, все они уничтожены.

Также сообщалось, что ударные дроны ВС РФ пресекают попытки ВСУ вырваться от окруженных районов города. Противник 9 раз попытался атаковать позиции армии России, однако потерпел поражение.