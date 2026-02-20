Слуцкая назвала достойными прокаты российских фигуристов на ОИ-2026

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник показали достойный результат на Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом заявила двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

"Давайте не забывать, что у нас представлено всего лишь два спортсмена в двух видах из четырех. Это первое. Второе, что мы дебютанты не только на Олимпиаде, но и практически на международной линии", – приводит ее слова радио КП.

Слуцкая также подчеркнула, что российские фигуристы боролись до последнего и показали себя с достаточно хорошей стороны. При этом спортсмены находятся в сложной ситуации, резюмировала она.

Российские фигуристы не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх впервые с 1960 года.

По итогам выступлений и Гуменник, и Петросян получили шестое место в своих дисциплинах. Гуменник по сумме программ набрал 271,21 балла. В свою очередь, Петросян показала результат в 214,53 балла, так как в произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить четверной тулуп.

При этом пары и танцевальные дуэты из России не были допущены до соревнований.