График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 16:59

Транспорт

Число безбилетных проездов в Москве сократилось на 15% с января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Число безбилетных проездов в транспорте Москвы снизилось на 15% с момента введения штрафа. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Штраф за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты начал действовать с 9 января. Он составляет 5 тысяч рублей. В результате за январь сократилось и количество штрафов за карту москвича (50%).

"Изменение размеров штрафов доказало свою эффективность. Жители и гости столицы понимают, что заплатить за поездку выгоднее, чем получить штраф. Кроме того, оплата проезда – это вклад в развитие городского транспорта и гарантия страховой выплаты в случае нештатной ситуации", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он призвал заранее пополнить проездной билет, приложить его к валидатору при входе и дождаться зеленой галочки.

Ранее в период с сентября по ноябрь 2025 года суды Москвы вынесли 11 обвинительных приговоров за нападения на сотрудников столичного транспорта. Фигуранты уголовных дел получили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, 2 года условно с испытательным сроком в 1 год, 1 год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Безбилетников стало меньше в общественном транспорте Москвы

