График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 17:33

Политика

В ГД призвали поменять подход к туризму после гибели людей на Байкале

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Трагедия на Байкале подчеркнула необходимость пересмотра подходов к организации отдыха и обеспечению безопасности туристов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, люди продолжают выходить на лед, несмотря на многочисленные предупреждения и социальную рекламу, направленные на информирование об опасности "большой воды".

"Нынешняя ситуация усугубляется еще и тем, что это были иностранные туристы. Нам надо кардинально менять свою культуру отдыха, туризма и отношения к собственной безопасности", – обратил внимание Тарбаев.

Парламентарий напомнил, что в России существует закон, обязывающий инструкторов-проводников проходить аттестацию и аккредитацию, а также запрещающий им оказывать услуги без соответствующих документов.

"Но туристы на свой страх и огромный риск выходят на незаконный рынок и приобретают незаконные услуги. При этом часто ориентируются не на наличие разрешений и допусков, а видео и фото в социальных сетях", – подытожил депутат.

Автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед Байкала вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области 20 февраля. Машина двигалась по льду, когда водитель увидел трещину. В этот момент вместо остановки и высадки пассажиров он попытался перепрыгнуть разлом.

В результате одного из путешественников удалось спасти. Позднее на месте ЧП были найдены тела семи человек. Известно, что туристы не оформляли организованную экскурсию, а попросили о ней местного жителя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

