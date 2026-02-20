Microsoft разделила обновления Windows 11 в преддверии выхода новой ОС

Фото: depositphotos/wolterke

Корпорация Microsoft приняла решение разделить обновления для Windows 11 на две части в преддверии выхода новой операционной системы (ОС). Об этом сообщило издание Windows Central.

Как уточнили в компании, обновления будут носить предварительный характер. Изначально они будут доступны участникам программы Windows Insider, в которой их протестируют специалисты и энтузиасты. Только после этого Microsoft распространит апдейты для всех пользователей.

Журналисты, в свою очередь, пояснили, что и для ОС будут выходить два типа обновлений: стандартные и предназначенные для версий Windows, которые должны выйти в 2027 году. Данный шаг позволит корпорации отдельно тестировать экспериментальные функции, не затрагивая проверку основных обновлений и новых опций ОС.

По мнению авторов материала, обновления, поступающие по второму каналу, станут основой для разработки Windows на базе нового ядра.

Кроме того, Microsoft предложила участникам программы бета-тестирования выбрать один из двух вариантов: продолжать получать стандартные обновления или перейти "на новый путь разработки Windows, как только он станет доступен".

Ранее компания отказалась от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во все функции Windows 11. Причиной стал гнев пользователей.

В частности, Microsoft не будет добавлять в текстовый редактор Notepad и графический редактор Paint новые ИИ-опции. Кроме того, корпорация хочет убрать ряд спорных функций и отказаться от бренда Copilot.