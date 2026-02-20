График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 17:55

Общество

В России предложили возродить традицию кулачных боев на Масленицу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

В России стоит возродить кулачные бои во время Масленицы. Таким мнением в беседе с "Абзацем" поделился боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

"Я не вижу в этом ничего зазорного. Тем более туда же идут по собственному желанию. Если ты хочешь проверить свой дух – иди. Там как раз ты проверишь дух и разовьешь уверенность в себе. Это вообще классная штука для мужчин именно", – отметил спортсмен.

Он подчеркнул, что для безопасности участников важны четкие правила и присутствие медиков. Сам Лебедев бороться не планирует, но мог бы быть судьей.

Первое письменное упоминание о кулачных боях на Руси оставил летописец Нестор в XI веке. Поединки проводились не только для развлечения, но и как способ продемонстрировать доблесть, бесстрашие и боевые навыки.

Кулачные бои особенно активно устраивались во время Масленицы, их формат варьировался от поединков один на один до массовых схваток "деревня на деревню". После боев участники нередко объединялись для совместного застолья. В XIX веке кулачные бои стали запрещены, несмотря на осуждение духовенства.

В Москве продолжается фестиваль "Масленица". Он продлится до 22-го числа в рамках проекта "Зима в Москве". В городе открыты 30 праздничных площадок, оформленных в народном стиле. Главная локация при этом ждет жителей и гостей столицы на Тверском бульваре – там проводят концерты, спектакли и спортивные квесты.

В последние дни фестиваля на Тверском бульваре также развернется интересная акция. В течение 21 и 22 февраля гости смогут наблюдать мастерство известных шеф-поваров, которые будут готовить блины на открытых очагах.

Маркет локальных брендов открылся на Тверской площади в честь Масленицы

