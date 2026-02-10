Форма поиска по сайту

10 февраля, 17:15

Общество

Гигантское чучело в честь Масленицы сожгут на "Городской ферме" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чучело высотой 3 метра сожгут в честь окончания Масленицы на "Городской ферме" на ВДНХ в Прощеное воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба семейного парка в телеграм-канале.

Уточняется, что сжигание состоится в 17:00. Праздновать Масленицу при этом "Городская ферма" планирует с 20 по 22 февраля. В программу входят экскурсия и общение с животными, уличные игры, мастер-классы, лотерея и другое.

Фестиваль "Масленица" стартует в столице 13 февраля. Он продлится до 22-го числа и станет частью проекта "Зима в Москве". В городе планируется открыть 30 праздничных площадок, оформленных в народном стиле. Главная локация при этом будет ждать жителей и гостей столицы на Тверском бульваре – там проведут концерты, спектакли и спортивные квесты.

В преддверии праздника россиянам напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности во время сжигания чучела может грозить штрафом до 400 тысяч рублей.

Отмечалось, что размер взыскания будет разным. Если никто не пострадал, то для физлиц он составит 5–15 тысяч рублей, для должностных лиц – 20–30 тысяч рублей, для бизнесменов – 40–60 тысяч, а для организаций – 300–400 тысяч рублей.

В случае если сожжение привело к пострадавшим, штраф вырастет до 40–50 тысяч рублей для граждан, до 80–100 тысяч рублей – для должностных лиц, до 90–110 тысяч рублей – для ИП и до 800 тысяч рублей – для организаций.

В Москве пройдет масштабный фестиваль "Масленица"

