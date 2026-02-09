Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 08:20

Общество
Главная / Новости /

ОП: неправильное сжигание чучела Масленицы грозит россиянам штрафом до 400 тыс руб

Россиянам напомнили о штрафах за неправильное сжигание чучела Масленицы

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Нарушение правил пожарной безопасности во время сжигания чучела Масленицы может грозить штрафом до 400 тысяч рублей. Об этом в беседе с ТАСС напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Если никто не пострадал, то размер штрафа для физлиц составит 5–15 тысяч рублей, для должностных лиц – 20–30 тысяч рублей, для бизнесменов – 40–60 тысяч, а для организаций – 300–400 тысяч рублей. При этом за первое подобное нарушение могут вынести предупреждение.

В случае, если сожжение чучела привело к пожару и пострадавшим, то штраф вырастет до 40–50 тысяч рублей для граждан, до 80–100 тысяч рублей для должностных лиц, до 90–110 тысяч рублей для ИП и до 800 тысяч рублей для организаций.

Пр наличии жертв организатору выпишут штраф до 2 миллионов рублей, а работу юрлица или ИП приостановят до 90 суток. Если виновником происшествия станет физлицо, то ему придется ответить по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности"). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительных работ до 2 лет, ограничения свободы до 3 лет и ареста до полугода.

Чтобы не нарушить правила и не подвергать окружающих опасности, необходимо разместить место для сожжения чучела на расстоянии не менее 50 метров от зданий, 100 метров от хвойных деревьев и 30 – от лиственных насаждений.

При этом территорию в радиусе 10 метров от кострища нужно очистить от горючих материалов. Кроме того, должна быть обеспечена возможность вызова пожарных, указал Машаров.

Он также напомнил, что нельзя разводить костер при ветреной погоде и в районах с особым противопожарным режимом. После сожжения чучела очаг должен быть засыпан землей, песком или залит водой.

В этом году Масленичная неделя выпадает на период с 16 по 22 февраля. При этом принять участие в гуляньях в рамках столичного фестиваля "Масленица" можно будет уже с 13-го числа. Всего в разных районах города будут работать около 30 площадок.

Гости смогут попробовать блины, принять участие в кулинарных и творческих мастер-классах, спортивных состязаниях и интерактивных программах, а также посетить музыкальные выступления и спектакли по мотивам сказок.

Масленицу начнут отмечать на площадках проекта "Зима в Москве" 13 февраля

Читайте также


общество

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика