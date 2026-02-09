L'Oreal зарегистрировала в РФ 6 товарных знаков

Фото: 123RF.com/ricochet64

Косметическая компания L'Oreal зарегистрировала в России 6 товарных знаков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию товарных знаков для косметики подали из Франции с января по март 2025 года. Среди них: Alien, Mixa, Lancome, essie, Re-Plasty age recovery и Pureology Professional color care. Зарегистрировали их в январе и феврале 2026-го.

Согласно базе ведомства, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, куда входят гигиенические и туалетные средства, парфюмерия и косметика, средства по уходу за волосами, телом, ногтями и кожей.

Ранее французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак. Заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года. Товарный знак регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18 и 25.

