Новости

Новости

10 февраля, 13:42

Спорт

Шорт-трекистка Крылова упала и не прошла квалификацию на 500 метров на ОИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российская шорт-трекистка Алена Крылова упала во время забега на 500 метров и не прошла квалификацию на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Квалификационный турнир проводился в Милане. Из-за падения 23-летняя россиянка заняла последнюю, четвертую строчку в своем забеге. Однако, для того чтобы пройти в четвертьфинал, ей нужно было занять два первых места в каждом забеге.

Помимо этого, отбираются в последующий этап четыре лучшие шорт-трекистки среди тех, кто находится на третьей позиции.

Крылова является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1 000 метров. Кроме того, она не раз побеждала на этапах Кубка России.

В Тезеро 10 февраля также проходила квалификация для участия в спринтерской гонке классическим стилем на ОИ. В результате российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли отобраться на турнир.

Непряева должна была попасть в топ-30, чтобы выступить в четвертьфинале. Однако она заняла 36-ю позицию. Коростелев также не смог пробиться в рейтинг 30 лучших спортсменов на квалификации.

Олимпиада завершится 22-го числа. Всего до турниров были допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

