10 февраля, 14:04

Политика
Депутат Ющенко: вопрос замедления Telegram в России не обсуждался

В Госдуме опровергли сообщения о замедлении Telegram

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

В Госдуме не обсуждали вопрос о замедлении работы мессенджера Telegram в России. Об этом в беседе с ТВЦ заявил зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.

При этом, добавил депутат, Роскомнадзор может заблокировать мессенджер в случае претензий по законодательной базе.

Депутат ГД Андрей Свинцов в разговоре с телеграм-каналом "Осторожно, новости" добавил, что мессенджер взаимодействует с РКН, однако выполняет не все требования.

"Так дело не пойдет. Если Telegram хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство", – подчеркнул он.

По словам Свинцова, компания должна находиться в стране и платить налоги, однако на данный момент эти средства в бюджете "не чувствуются".

Депутат отметил, что поддерживает предупреждения Роскомнадзора. Он считает, что эта дискуссия продлится еще около полугода, после чего вопрос о блокировке Telegram будет решен. При этом официальной информации на этот счет нет.

Согласно данным портала Downdetector, за последние сутки от россиян поступило свыше 12 тысяч жалоб на работу мессенджера. Больше всего сообщений о сбоях зафиксированы в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманской, Новосибирской и Самарской областях. Отмечаются проблемы с оповещениями, работой мобильного приложения, общий сбой и сбой сайта.

Ранее СМИ со ссылкой на источники из IT-индустрии и профильных ведомств сообщили о том, что российские власти приняли решение замедлить работу мессенджера Telegram. По словам двух инсайдеров, Роскомнадзор должен был приступить к реализации мер по частичному ограничению функционирования сервиса уже во вторник, 10 февраля.

