09 февраля, 19:53

Происшествия

МЧС опровергло сообщения о пожаре в небоскребе "Триумф-Палас" в Москве

Фото: Москва 24

Данные о пожаре в небоскребе "Триумф-Палас" в Москве не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Огнеборцы реагировали на происшествие <...> поступило сообщение о срабатывании системы АПС по адресу Чапаевский переулок, дом 3", – уточнили в ведомстве.

По прибытии на место ЧП пожарно-спасательных подразделений признаков загорания или задымления обнаружено не было.

В свою очередь, один из жильцов дома в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, Москва" сказал, что местные жители приняли пар от горячей воды за дым. По его словам, прорыв трубы произошел на шестом этаже, из-за чего затопило лифты и холлы. Сейчас коммунальщики работают над устранением прорыва.

Ранее пожар произошел на чердаке в историческом здании в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Прибывшие специалисты эвакуировали из опасной зоны 26 человек.

До этого пожар был в строительных бытовках в районе деревни Марьино в подмосковном Красногорске. По информации, регионального главка МЧС, площадь возгорания составляла 288 квадратных метров.

Пожар произошел в районе Хорошёво-Мнёвники

