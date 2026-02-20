Маск подсчитал, что выплатит за всю жизнь 500 млрд долларов налогов

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Американский миллиардер Илон Маск подсчитал, что за всю жизнь выплатит 500 миллиардов долларов налогов. Об этом он написал в соцсети X.

Как именно бизнесмен пришел к такой цифре, он не уточнил. Так он прокомментировал видео, где называет себя крупнейшим налогоплательщиком в истории с выплатами более 10 миллиардов долларов.

В том же выступлении бизнесмен в шутку задался вопросом, не полагается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье.

Ранее Маск, став первым в мире человеком, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, опубликовал меланхоличный пост. Предприниматель написал, что человек, сказавший фразу: "За деньги счастье не купишь", был прав. Высказывание он сопроводил грустным смайликом.