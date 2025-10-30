ВС РФ не дают ВСУ вырваться из окруженных районов Красноармейска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ударные БПЛА группировки "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) срывают попытки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из окруженных районов Красноармейска, сообщили в российском Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, сейчас штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженных украинских сил в районе железнодорожного вокзала.

К настоящему времени российские военнослужащие сорвали 9 попыток противника атаковать позиции ВС РФ и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, была пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино.

Вместе с тем войска России расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова, продолжая сжимать кольцо окружения.

"Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают освобождать дом за домом, улицу за улицей города Димитрова Донецкой Народной Республики (ДНР), улучшая тактическое положение российских войск на данном направлении", – подчеркнули в Минобороны.

Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ заблокировали подразделения ВСУ в Купянске Харьковской области и в Красноармейске ДНР. Он также указал, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для российской стороны.

Кроме того, российский лидер приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, в районы блокирования ВСУ. Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов.