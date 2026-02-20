График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 17:27

Политолог Александр Кынев внесен в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин (Александр Кынев признан в России иноагентом)

Минюст России включил в реестр иностранных агентов политолога Александра Кынева, поэта Владимира Севриновского, журналиста Аурена Хабичева и политика Алексея Черемушкина, а также иностранную неправительственную организацию European Youth Forum. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Кынев занимался распространением недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он распространял материалы и сообщения, созданные иностранными агентами и организациями, деятельность которых признана нежелательной в стране.

"А. Хабичев (также занимался распространением дезинформации. – Прим. ред.) выступал против специальной военной операции на Украине и призывал к нарушению территориальной целостности страны", – уточняется в документах ведомства.

Этим же занимался Севриновский. Вместе с тем Черемушкин распространял материалы иностранных агентов, выступал против спецоперации и сотрудничал с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Иностранная неправительственная организация European Youth Forum, в свою очередь, публиковала недостоверные сведения о решениях российских властей и дискредитировала ВС РФ. Также НПО выступала против спецоперации, участвовала в распространении материалов организаций, признанных нежелательными, и пропагандировала идеи ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее Минюст внес в реестр писателя и журналиста Яна Шенкмана. Выяснилось, что он распространял фейки о решениях российских властей, а также публиковал материалы иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, Шенкман сам взаимодействовал с иностранными агентами.

