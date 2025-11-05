Положение группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске ухудшается

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Положение группировок ВСУ, которые были окружены в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, сейчас ВСУ непрерывно несут потери от ударов российских войск. ВС РФ не оставили противнику никакого шанса на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

В министерстве обороны добавили, что украинский президент Владимир Зеленский, который утверждает о зачистке ВСУ до 60 оставшихся русских в Купянске, либо полностью утратил связь с реальностью, либо понимает безвыходность ситуации и реальное положение украинских войск.

Ранее сообщалось, что окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен. Один из бойцов ВСУ заявил, что украинцы около города пытались организовать оборону, но позже поняли, что им нет смысла сопротивляться.

По данным Минобороны, российские военные отразили 9 атак украинских формирований в северном и северо-западном направлениях около Красноармейска с целью выхода из окружения.