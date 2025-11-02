График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 13:02

Политика

ВС РФ отразили 9 попыток прорыва ВСУ из Красноармейска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отразили 9 атак украинских формирований в северном и северо-западном направлениях около Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) с целью выхода из окружения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В свою очередь, бойцы группировки "Запад" пресекли прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) к реке Оскол южнее поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области. Уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, 3 пикапа и 2 квадроцикла.

Кроме того, штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженной группировки противника в районе Купянска. Отражены 3 атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области.

"Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", – уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен. Боец ВСУ Вячеслав Кревенко рассказал, что украинцы пытались организовать оборону около города.

Еще один военнопленный Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском солдат.

Российские войска достигли успехов в районе Красноармейска

