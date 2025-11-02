02 ноября, 08:21Политика
Минобороны РФ показало военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен в Купянске
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минобороны России опубликовало кадры с пленными военнослужащими ВСУ, которые сдались в плен в Купянске.
"Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области", – говорится в сообщении.
Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском солдат.
Ранее украинские военные из числа окруженных в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР) начали сдаваться в плен. Боец ВСУ Вячеслав Кревенко заявил, что украинцы около города пытались организовать оборону.
До этого российские военные не позволили высадиться вертолетному десанту Главного управления разведки (ГУР) Украины в районе Красноармейска. Всего было 11 человек, все они уничтожены.
Также сообщалось, что ударные дроны ВС РФ пресекают попытки ВСУ вырваться от окруженных районов города. Противник 9 раз попытался атаковать позиции армии России, однако потерпел поражение.
