Зеленский заявил о проблемах ВСУ на красноармейском направлении

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский, посетив красноармейское направление, сообщил о "некоторых проблемах" ВСУ на этом участке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания.

"Сейчас я нахожусь на покровском направлении (Покровск – украинское название Красноармейска. – Прим. ред.) и приехал сюда для того, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить", – сказал Зеленский в ходе видеоконференции.

Ранее сообщалось, что украинские военные из числа окруженных в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР) начали сдаваться в плен. Один из бойцов ВСУ заявил, что украинцы около города пытались организовать оборону, однако затем поняли, что им не было смысла сопротивляться.

По данным Минобороны, российские военные отразили 9 атак украинских формирований в северном и северо-западном направлениях около Красноармейска с целью выхода из окружения.