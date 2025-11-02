Глава ДНР: положение ВСУ в Димитрове стало критическим

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об обострении обстановки для вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Димитрова.

"Ситуация для противника уже не приближается к критической, а критическая", – сказал Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.

Также он заявил о напряженной обстановке в районе населенного пункта Ямполь. По его словам, противник перебрасывает в район боев резервы.

"Вцепился зубами, можно сказать, в данный населенный пункт", – отметил глава ДНР.

При этом он выразил уверенность, что эти меры не помешают российским подразделениям выполнить поставленные задачи.

Пушилин уточнил, что вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в направлении Северска и Звановки ДНР.

Ранее ВС РФ отразили 9 атак украинских формирований в северном и северо-западном направлениях около Красноармейска (ДНР). Кроме того, бойцы группировки "Запад" пресекли прорыв ВСУ к реке Оскол около поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области.