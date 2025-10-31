В Минобороны РФ прокомментировали заявление МИД Украины о "котлах" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

МИД Украины официально подтвердил, что альтернативных путей для въезда или выезда из "котлов", кроме как через российские коридоры безопасности, не существует. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идет о заявлении представителя украинского ведомства Георгия Тихого, запрещающем иностранным и украинским СМИ осуществлять попытки проникновения к боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в "котлах", через территории, освобожденные Россией.

По мнению Конашенкова, данное заявление стало официальным признанием критичности положения для оставшихся сил ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Вместе с тем представитель российского Минобороны назвал введенное ограничение попыткой киевского режима скрыть реальное положение дел на фронте от международной общественности и жителей самой Украины.

Соответствующее заявление Тихого стало ответом Владимиру Путину, который отмечал, что российские войска не против пустить журналистов в зоны окружения противника, чтобы те сами увидели происходящее на этих территориях. При этом глава государства добавил, что Киев должен принять решение по судьбе украинских граждан и военных, которые находятся в окружении.

Российский лидер приказал обеспечить представителям иностранных СМИ, в том числе украинских, беспрепятственный проезд в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов.

Однако МИД Украины пригрозил последствиями иностранным журналистам, которые решат посетить данные районы. Тихий подчеркнул, что любые визиты на находящуюся под контролем России территорию являются нарушением законодательства Украины и международного права.

