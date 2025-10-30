МИД Украины пригрозил СМИ последствиями за посещение мест блокирования ВСУ

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

МИД Украины пригрозил последствиями иностранным журналистам, которые могут посетить районы мест блокирования вооруженных сил страны. Соответствующее заявление сделал представитель министерства Георгий Тихий.

По его словам, любые визиты на находящуюся под контролем России территорию без разрешения являются нарушением законодательства Украины и международного права.

"Они (нарушения. – Прим. ред.) будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы следим внимательно", – написал Тихий в соцсети X.

Владимир Путин 29 октября заявил, что российские войска не против пустить представителей СМИ в зоны окружения противника, чтобы те своими глазами увидели все, что происходит на тех территориях. Глава государства добавил, что Киев должен принять решение по судьбе украинских граждан и военных, которые находятся в окружении.

На следующий день российский лидер приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. В Минобороны РФ подчеркнули, что российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия в данных районах на 5–6 часов.