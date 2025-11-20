Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, российские военнослужащие оказывают медицинскую помощь мирным жителям, а также обеспечивают их медикаментами и продовольствием.

"При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Бойцы в том числе проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда.

Ранее российская армия взяла под контроль Веселое в Запорожской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Восток". Военные продолжили продвижение в глубину обороны противника.

До этого российские войска освободили Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской. По данным Минобороны, первый населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск "Север", а второй – бойцов группировки войск "Восток".

