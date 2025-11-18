ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное и Нечаевку

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, Цегельное удалось освободить благодаря подразделениям группировки войск "Север", а Нечаевку – бойцам группировки войск "Восток".

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Гай в Днепропетровской области. При этом Платоновку взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск.

До этого российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области.

Также ВС РФ взяли под контроль восемь населенных пунктов. Среди них Орестополь, Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.