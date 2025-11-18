Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 12:12

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное и Нечаевку

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, Цегельное удалось освободить благодаря подразделениям группировки войск "Север", а Нечаевку – бойцам группировки войск "Восток".

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Гай в Днепропетровской области. При этом Платоновку взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск.

До этого российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области.

Также ВС РФ взяли под контроль восемь населенных пунктов. Среди них Орестополь, Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика