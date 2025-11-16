ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области. Подразделения группировки войск "Днепр" завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", – сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Кроме того, российские подразделения продолжают зачищать населенный пункт Ровное Донецкой Народной Республике (ДНР), а в населенном пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных украинских формирований. Также ВС РФ наступают в микрорайоне Восточный в южной части Димитрова.

Кроме того, российские силы продолжили уничтожать украинские формирования в районе Купянска Харьковской области. В результате огневого поражения на этом направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

Ранее российские войска освободили восемь населенных пунктов. Среди них Орестополь, Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.

