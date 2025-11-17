ВС РФ освободили 3 населенных пункта в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Гай в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Двуречанское взяли под контроль подразделения группировки "Север", Платоновку – подразделения "Южной" группировки войск, а Гай – подразделения группировки "Восток".

Ранее ВС РФ разрезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что сообщения между городами нет, а украинские формирования отрезаны друг от друга.

До этого армия России уничтожила броневики Humvee, M113 и "Новатор", на которых украинские военные пытались прорваться в Купянск. Для поражения целей использовались FPV-дроны.